На следующей неделе в Калининградской области отменят обязательную обсервацию для тех, кто оплатил пребывание в местных отелях. Об этом губернатора региона Антон Алиханов рассказал на своей странице в Facebook. Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня.

Наука Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки Врачи из Университета Гента и Центра исследования воспаления VIB-UGent в Бельгии нашли способ предотвратить колоректальный рак толстой кишки.

Общество «Газпром» готовится к укладке «Северного потока-2» Готовятся и в Германии, конечной точке газопровода: в Бундестаге призвали ответить на возможные новые санкции США в отношении проекта контрсанкциями. 40

Происшествия У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус Коронавирусная инфекция не подтвердилась у замгубернатора Курганской области Анатолия Воробьева и нескольких сотрудников правительства региона, у которых ранее были предварительно получены положительные результаты на COVID-19, сообщил в среду региональный оперштаб. 9

Общество МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Экономика АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира» АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы". 3

Экономика Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 5

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 2

Энергетика Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".

Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 232