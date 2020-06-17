Коронавирус
FlashNordАлиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области
На следующей неделе в Калининградской области отменят обязательную обсервацию для тех, кто оплатил пребывание в местных отелях. Об этом губернатора региона Антон Алиханов рассказал на своей странице в Facebook. Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня.
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Власти Калининградской области анонсировали отмену обсервации для прилетающих
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