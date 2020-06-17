Коронавирус
FlashNordАлиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области
На следующей неделе в Калининградской области отменят обязательную обсервацию для тех, кто оплатил пребывание в местных отелях. Об этом губернатора региона Антон Алиханов рассказал на своей странице в Facebook. Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня.
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с чего всё началось
"В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)", — написал Алиханов в своём Instagram.Клопс02:53
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Алиханов: нам, конечно, хотелось бы отменять режим самоизоляции для прилетающих
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