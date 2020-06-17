с чего всё началось

На следующей неделе в Калининградской области отменят обязательную обсервацию для тех, кто оплатил пребывание в местных отелях. Об этом губернатора региона Антон Алиханов рассказал на своей странице в Facebook. Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня.

Футбол Андрей Талалаев: «Для „Ростова“ играть молодежным составом – обречь себя на негативный результат» Если бы «Ростов» был просто в середине таблицы, то это одно, но команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, где, возможно, будет представлять нашу страну, — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Экономика Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.

Общество Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). 3K

Игры Стала известна дата релиза тактической игры Othercide Париж, 17 июня 2020, 14:37 — REGNUM Релиз тактической ролевой игры Othercide на PC, PS4 и Xbox One состоится 28 июля 2020 года.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 42

Общество Мишустин отменил советское меню в российских самолетах Премьер-министр Михаил Мишустин отменил действовавший со времен СССР приказ о меню в российских самолетах, совершающих внутренние и международные перелеты. 10

Происшествия Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Происшествия Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. 1

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 59

Политика США вводят новые санкции против Сирии США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. 362

Культура Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна» Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательских встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, — цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,6K

Политика Патрушев призвал беречь российские духовные ценности "Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он. 26

Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице. 1

Авто BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком. 8