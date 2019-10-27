План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

с чего всё началось

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава. Речь об этом зашла в интервью Алиханова РБК.

Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

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