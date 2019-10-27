Политика
REGNUMГубернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава. Речь об этом зашла в интервью Алиханова РБК.
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с чего всё началось
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.РБК03:53
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Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств
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Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Волонтеры продолжают поиск пропавшего в Бердске подростка
В Бердске продолжаются поиски пропавшего еще 22 октября четырнадцатилетнего школьника, который в тот день ушел из дома приемной семьи.
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Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
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29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Происшествия
Россиянка впала в кому после отдыха в Турции
Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
Авто
АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором на конференции дилеров. Мероприятие проходило 26 октября в Сочи.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Общество
Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище
Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Футбол
«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»
«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива».
Политика
Грузия потеряла $350 млн из-за запрета полетов в Россию
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Общество
Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
Общество
Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время
Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
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Доказана эффективность препарата против болезни Альцгеймера
Длительное исследование доказало, что у 2066 пациентов с ранней болезнью Альцгеймера, получавших в течение 18 месяцев увеличенные дозы адуканумаба, улучшились память, языковые способности и ориентация в пространстве.
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На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
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