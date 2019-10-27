Политика

REGNUMREGNUMГубернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава. Речь об этом зашла в интервью Алиханова РБК.
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с чего всё началось

Губернатор Алиханов предложил выдать премию за план захвата Калининграда

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РБК03:53

Подробнее о событии

Алиханов прокомментировал американский план захвата Калининградской области

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Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области

Известия05:11

«Бульварное чтиво»: Алиханов предложил дать американскому эксперту премию за план захвата Калининграда

Калининград 2405:16

Алиханов предложил выдать премию авторам «захвата Калининградской области» за самую бредовую идею

Каскад05:20

Алиханов назвал план захвата Калининграда бульварной фантастикой

Клопс04:24

Губернатор назвал доклад фонда из США о «захвате» Калининграда фантастикой

РИА Новости04:24

Губернатор Алиханов предложил выдать премию за план захвата Калининграда

РБК03:53
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Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
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Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
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В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

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Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Происшествия

Волонтеры продолжают поиск пропавшего в Бердске подростка

В Бердске продолжаются поиски пропавшего еще 22 октября четырнадцатилетнего школьника, который в тот день ушел из дома приемной семьи.
Байкал24 вчера в 19:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

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В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС 04:47
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

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Россиянка впала в кому после отдыха в Турции

Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
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Авто

АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором на конференции дилеров. Мероприятие проходило 26 октября в Сочи.
Актуальные Новости 05:26
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Российская газета 06:00
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Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
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Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
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Футбол

«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»

«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива».
Евро-футбол.ру 05:38
Политика

Грузия потеряла $350 млн из-за запрета полетов в Россию

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Общество

Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
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Общество

Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время

Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
Газета.Ru 03:35
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Доказана эффективность препарата против болезни Альцгеймера

Длительное исследование доказало, что у 2066 пациентов с ранней болезнью Альцгеймера, получавших в течение 18 месяцев увеличенные дозы адуканумаба, улучшились память, языковые способности и ориентация в пространстве.
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На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке

Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
RT на русском 06:24
Космос

РФ и Япония могут создать совместного космического робота

Аргументы и Факты вчера в 21:30
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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