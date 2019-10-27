Политика
RT на русскомАлиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
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с чего всё началось
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.РБК03:53
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Происшествия
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.
Политика
Делегация Венецианской комиссии оценит закон о языке на Украине
Делегация Венецианской комиссии прибыла на Украину для изучения закона о языке. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа.
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Общество
В России и других странах пройдет географический диктант
В России диктант пройдет почти на 6 тысячах площадок. Главной - станет Шуваловский корпус МГУ.
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Космос
Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл
Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге погибли два человека
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти, два человека погибли, а еще два госпитализированы.
Происшествия
Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Экономика
Киевский эксперт раскритиковал новую программу развития Украины
Новое правительство Украины ратифицировало в текущем месяце программу действий, в которой заложены «приятные для уха избирателя, но совершенно нереалистичные цифры развития».
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии
Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Футбол
«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
Общество
Диетолог назвала ключевые ошибки в питании детей
Происшествия