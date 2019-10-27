Политика

RT на русскомRT на русскомАлиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
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с чего всё началось

Губернатор Алиханов предложил выдать премию за план захвата Калининграда

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РБК03:53

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В Госдуме оценили план по «захвату» Калининграда силами НАТО

РИА Новости08:13

В Госдуме назвали вбросом сценарий захвата Калининграда

RT на русском07:53

Губернатор Алиханов предложил выдать премию за план захвата Калининграда

РБК03:53

Алиханов предложил выдать премию авторам «захвата Калининградской области» за самую бредовую идею

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«Бульварное чтиво»: Алиханов предложил дать американскому эксперту премию за план захвата Калининграда

Калининград 2405:16

Алиханов прокомментировал план захвата Калининграда, предложенный аналитиком из США

Клопс04:24

Алиханов прокомментировал американский план захвата Калининградской области

КП - Калининград06:16
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Армия и оружие

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Рамблер 06:26
Политика

Делегация Венецианской комиссии оценит закон о языке на Украине

Делегация Венецианской комиссии прибыла на Украину для изучения закона о языке. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа.
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Общество

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По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 25 октября в 08:31
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Общество

В России и других странах пройдет географический диктант

В России диктант пройдет почти на 6 тысячах площадок. Главной - станет Шуваловский корпус МГУ.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 25 октября в 08:10
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

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Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погибли два человека

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти, два человека погибли, а еще два госпитализированы.
Neva.Today 03:39
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
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ФАН 04:30
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
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Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Газета.Ru 04:22
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
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После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
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Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Телеканал 360° вчера в 13:52
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RT на русском 03:09
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

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Общество

Диетолог назвала ключевые ошибки в питании детей

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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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