План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

с чего всё началось

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