«Понятное дело, что мы к подобным рода гадостям от наших соседей готовились, уже построен и введён в эксплуатацию новый паром. Мы с Минтрансом передислоцировали с других морей ещё один сухогруз», - успокоил Алиханов.
Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут "убийственными" для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс, заявил в эфире Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.
Мифология фильмов про Соника сильно отличается от его игрового первоисточника, однако в SEGA и Team Sonic не собираются пользоваться наработками голливудских коллег — у экранизации и игр будут собственные особенности без пересечений.