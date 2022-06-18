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Алиханов назвал незаконным запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область

"Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны", - отметил Алиханов.
Московский Комсомолец
Транзит нефтепродуктов по железной дороге в Калининградскую область не ограничен до 10 августа, сообщил Алиханов.
ТАСС
«Понятное дело, что мы к подобным рода гадостям от наших соседей готовились, уже построен и введён в эксплуатацию новый паром. Мы с Минтрансом передислоцировали с других морей ещё один сухогруз», - успокоил Алиханов.
Каскад
Если Литва решит не отменять ограничения на перевозку грузов в Калининградскую область, власти региона предложат Правительству России предпринять ответные шаги со своей стороны.
ФАН

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