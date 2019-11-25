Политика

РИА НовостиРИА НовостиАлиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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Алиханов объяснил слова Лукашенко об ответственности Белоруссии за Калининградскую область

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Калининград за 3 минуты: призыв Лукашенко и тарифы за парковку

РБК Калининград11:02

Лукашенко заявил, что Белоруссия исторически ответственна за Калининградскую область

ТАСС06:56
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Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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