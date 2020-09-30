Вечером, в среду, 30 сентября 2020 года, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал на коротком брифинге для журналистов о том, какие новые ограничения в связи с коронавирусной пандемией будут введены в регионе с 1 октября 2020 года.