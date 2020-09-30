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Русский Запад
Русский Запад

Алиханов объявил ограничения по коронавирусу в Калининградской области

Вечером, в среду, 30 сентября 2020 года, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал на коротком брифинге для журналистов о том, какие новые ограничения в связи с коронавирусной пандемией будут введены в регионе с 1 октября 2020 года.В источнике
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ТАСС

В Калининграде из-за коронавируса ввели запрет на проведение свадеб и корпоративов

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Новый Калининград.Ru

Никакого праздника: какие «ковидные» ограничения ввели в Калининградской области

Новый Калининград.Ruвчера в 12:39
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В Калининградской области новые ограничения по коронавирусу. Список запретов

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Алиханов объявил ограничения по коронавирусу в Калининградской области

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В Калининграде снова вводятся ограничения в работе баров, кафе и ресторанов

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«Свадьбы, кафе и спортивные мероприятия»: в регионе снова вводят ограничения из-за коронавируса

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Не больше четырех человек за столиком: в регионе ограничивают работу общепита

Клопсвчера в 11:30

«Яндекс» сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль

Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси.
РИА Новостивчера в 13:45
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МИД РФ ответил на заявление Германии в ООН по Навальному

МИД России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM Комментируя высказывание Мааса на 75-й сессии Ганассамблеи ООН, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Москва восприняла его "как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому отравлению Навального".
REGNUMвчера в 13:31
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Участие в нацпроекте «вышло боком» для компании «Орион» в Забайкалье

Чита, 30 сентября 2020, 13:05 — REGNUM В Забайкальском крае вскрылся факт передачи различными частями взятки в размере 400 тыс. рублей главному врачу одного из государственных учреждений здравоохранения региона.
REGNUMвчера в 06:05
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Киев намерен официально называть Лукашенко без указания должности

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос журналистов, как Киев намерен обращаться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко после «завершения срока его последней каденции 5 ноября».
Общественная служба новостейвчера в 06:07
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Вирусолог перечислил необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

Известный вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы укрепить иммунитет в осенний период, сообщает сайт МедиаПоток Как известно, осенью организм человека заметно ослабевает, становясь более восприимчивым к самым разным инфекциям.
Лезги газетвчера в 09:24
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Суд в Петербурге арестовал депутата по подозрению в убийстве супруги

Суд заключил в СИЗО муниципального депутата из Санкт-Петербурга Игоря Шокина, который был задержан по подозрению в убийстве своей супруги, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
ТАССвчера в 09:28
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В Приморье вновь заработали фитнес-центры и бассейны

С 1 октября возобновляется работа детских учреждений дополнительного и ряда досуговых объектов, в том числе фитнес-центров и бассейнов, танцевальных залов, банных комплексов и саун, спортивных организаций.
Российская газета22:38
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