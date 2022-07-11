С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области, а также три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, соответствующую задачу получили украинские Вооруженные силы (ВСУ), в настоящее время они располагают приблизительно одним миллионом бойцов, чтобы ее выполнить.