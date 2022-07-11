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Алиханов опроверг расширение Литвой санкционного списка по транзиту в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из РФ в регион, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.
ТАСС
Глава региона также отметил, что далее "в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам".
ТАСС
С 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров из России на территорию Евросоюза.
Клопс
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Глава Калининградской области прокомментировал сообщение о новых ограничениях Литвы
ТАСС04:22
Алиханов уточнил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область
RT на русском04:27
Алиханов опроверг сообщения о введении Литвой новых ограничений на транзит в Калининград
Газета.Ru04:24
Алиханов прокомментировал вступление в силу нового пакета ограничений на калининградский транзит
Новый Калининград.Ru04:34
Алиханов опроверг расширение Литвой санкционного списка по транзиту в Калининград
Lenta.ru04:19
Губернатор Алиханов опроверг введение Литвой новых ограничений на транзит грузов в Калининград
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Алиханов прокомментировал сообщения о новых ограничениях по транзиту
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