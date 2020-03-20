Коронавирус
Российская газетаКалининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
Под текстом на сайте газеты появились комментарии читателей. "Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
с чего всё началось
«Коронавирус отсекает Калининградскую область» – с таким заголовком во вторник выступила польская Gazeta Wyborcza, рассуждая о том, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы России из-за пандемии вирусной инфекции.Взгляд.ру06:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Экономика
Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%
Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.
Политика
Памфилова просит отправить наблюдателей на голосование по Конституции
Globallookpress / CEC Russia Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратилась к партиям с просьбой делегировать наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию России.
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился видео с подросшими дочкой и сыном
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором запечатлен с сыном и дочерью, Никитой и Анной, в домашней обстановке.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Театры
В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя
Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Шоу-бизнес
Подписчики в Instagram заподозрили Ольгу Бузову в беременности
Известную певицу и телеведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову в который раз начали подозревать в беременности.
Экономика
Отток капитала из России за неделю достиг рекордных $1,4 млрд
С 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов.
Политика
На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом
Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже растёт более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросли более чем на три процента по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Авто
Начнет действовать новый документ на автомобили в России
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Общество
В России выздоровели девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Игры
Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв пандемии коронавируса в Италии возросло на 427 за сутки.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Гаджеты
Reuters: Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки
Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и КНР, до двух телефонов одной модели на человека на фоне распространения коронавируса.
Энергетика
Нефтяные компании США планируют снижение добычи нефти
Ряд нефтедобывающих компаний США обратились к властям Техаса с предложением о снижении добычи в самом нефтеносном бассейне страны из-за резкого падения цен на нефть.