Политика
РИА НовостиАлиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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Алиханов отметил важную роль Белоруссии в поставке стройматериалов в Калининград
КП - Калининград10:17
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Политика
Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Спорт
Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу
В свете рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, Россия может не только лишиться возможности провести финал Лиги чемпионов, но и пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Армия и оружие
В российской армии завершили перевооружение на «Искандеры»
Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) окончила перевооружение на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Общество
В Госдуму внесли законопроект против уловок при оформлении кредитов
Законопроектом вводится запрет на включение в договор по кредиту пунктов, согласно которым заёмщик может ознакомиться с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора, без раскрытия этих условий в самом договоре.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в декабре
Синоптик отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря.
Гаджеты
Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro
Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.