Политика
РИА НовостиАлиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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Алиханов отметил важную роль Белоруссии в поставке стройматериалов в Калининград
КП - Калининград10:17
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Лавров рассказал о фразе, которая стала советским мемом в ООН
В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.
Гаджеты
Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Культура