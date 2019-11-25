Политика

РИА НовостиРИА НовостиАлиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

RT на русском17:36

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

РИА Новости14:41

Калининград предлагает Минску услуги по использованию своих портов

ТАСС07:46

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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Калининград за 3 минуты: призыв Лукашенко и тарифы за парковку

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Алиханов отметил важную роль Белоруссии в поставке стройматериалов в Калининград

КП - Калининград10:17

Алиханов объяснил слова Лукашенко об ответственности Белоруссии за Калининградскую область

Клопс14:40
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Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
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МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.
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Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

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