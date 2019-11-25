Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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