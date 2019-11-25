Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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