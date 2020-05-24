Политика
РИА НовостиАлиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
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с чего всё началось
В интервью немецкому изданию Bild он сказал, что географическое положение позволило бы сделать Калининград торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.Аргументы и Факты05:09
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Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Общество
Тишковец опроверг прогнозы об аномальной летней жаре в центре России
Ожидается, что перестройка на летнюю погоду произойдет уже 28–29 мая.
Вечерняя Москва 06:48
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Политика
Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле
В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:39
Гаджеты
Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая
Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
Общество
В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 07:48
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
Армия и оружие
Российская система ЗРПК «Панцирь-С1» противостоит турецким БЛА в Ливии
iReactor 04:56
Футбол
«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона
Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
Советский спорт 06:20
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Гаджеты
Меньше не станет: Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что размеры серийной версии электрического пикапа Cybertruck будут практически полностью соответствовать габаритам продемонстрированного прототипа.
3DNews 00:03
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Футбол
Украинский футболист рассказал о нормальном отношении к геям в Европе
Украинский игрок ФК «Санкт-Паули» Борис Тащи поведал об отношении к геям в Европе.
ProstoProSport 06:43
Здоровье
В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом
В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит 07:10
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус
Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Футбол
Николич прибудет в расположение «Локомотива» на следующей неделе
Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время присоединится к команде.
Матч ТВ 06:54