Онемение рук или ног может быть симптомом заболеваний, представляющих опасность

Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала «Пятому каналу», что такие симптомы, как онемение конечностей может говорить о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит По словам специалиста, долгое нахождение в одной неудобной позе — стояние или сидение, может вызвать чувство онемения из-за сдавливания нервных волокон.