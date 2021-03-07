Силкин: Захарян еще не совсем сформировался, но переигрывает конкурентов на своей позиции

Видно, что парень ещё не совсем сформировался, где-то не хватает таких мужских кондиций, но то, что ему доверяет и команда, и тренер, говорит о том, что он на своей позиции переигрывает своих конкурентов.