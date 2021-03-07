Алиханов ответил описавшему войну НАТО против РФ польскому генералу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал статью польского генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России.В источнике
С чего всё началось
Так глава региона прокомментировал опубликованную в издании Defence 24 статью
бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
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