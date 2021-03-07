Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил польскому генералу, который описал возможный сценарий военных действий России и НАТО за Калининград. Об этом глава региона заявил «КП», передает издание в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Так глава региона прокомментировал опубликованную в издании Defence 24 статью
бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
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