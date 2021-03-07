Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Алиханов ответил описавшему войну с НАТО за Калининград польскому генералу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил польскому генералу, который описал возможный сценарий военных действий России и НАТО за Калининград. Об этом глава региона заявил «КП», передает издание в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Так глава региона прокомментировал опубликованную в издании Defence 24 статью
 бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
Подробнее о событии

В РФ оценили заявление польского генерала о Калининграде

RT на русскомвчера в 10:21

В Госдуме прокомментировали сценарий польского генерала по войне НАТО и России за Калининград

Life.ruвчера в 11:00

«Больные головы не должны думать о Калиниграде»: Алиханов отреагировал на слова Скшипчака о боях РФ с НАТО

Актуальные Новостивчера в 10:13

Алиханов отреагировал на заявление польского генерала о Калининграде

ТК Звездавчера в 09:30

Политолог - о «польском сценарии» войны за Калининград: сколько Прибалтику не усиливай - любые действия НАТО обречены на провал

Комсомольская правдавчера в 10:21

В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО

РИА Новостивчера в 11:35

В России осадили генерала, предрекшего войну с НАТО за Калининград

РЕН ТВвчера в 05:14

Польский генерал Скшипчак описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

РК-Ньюсвчера в 01:43
Интересное

Посольство России проверяет данные о крушении вертолета с военными в ЦАР

Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет публикации в СМИ о крушении в стране вертолета с российскими военным, сообщил РИА Новости посол в Банги Владимир Титоренко.
РИА Новостивчера в 15:50

Андрей Симановский и Никита Михалков отреставрируют здание Театра киноактера в Москве

Владелец екатеринбургской компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и режиссер Никита Михалков отреставрируют здание государственного Театра киноактера в Москве, рассказал господин Михалков в своей авторской передаче «БесогонTV» на YouTube.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 06:53

В шоу «Маска» Единорожка со сцены предложила Ревве завести детей

Видеоряд за спиной участницы демонстрировал фото и видео с участием мужественного Александра Реввы, а во время номера на сцену выехали разу несколько колясок, из которых артисты шоу-балета достали маленьких единорожек.
НТВвчера в 15:35

Экспорт Китая в январе-феврале вырос более чем на 60% за год

Экспорт из Китая в долларовом выражении за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, до $468,8 млрд, свидетельствуют статистические данные главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъвчера в 00:17

Сделавшая Путину предложение жительница Иваново рассказала о личной жизни

Жительница города Иваново, которая предложила президенту Владимиру Путину жениться на ней во время его прошлогоднего визита, сообщила, что глава государства с ней после этого не связался.
РБКвчера в 09:45