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Алиханов: ответные меры на ограничение транзита в Калининград могут быть разнообразными

«Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными», — сказал глава области Антон Алиханов в эфире «России 24».
Московский Комсомолец Калининград
"Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", – цитирует Алиханова РИА Новости.
РЕН ТВ
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
Главе дипмиссии заявлен протест в связи с запретом Литвы на железнодорожную перевозку товаров через республику в Калининградскую область.
Каскад

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Алиханов заявил о болезненных ответных мерах Литве на ограничение транзита в Калининград
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