РИА НовостиАлиханов: ответные меры на ограничение транзита в Калининград могут быть разнообразными«Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными», — сказал глава области Антон Алиханов в эфире «России 24».Московский Комсомолец Калининград"Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей", – цитирует Алиханова РИА Новости.РЕН ТВЛитовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.РИА НовостиГлаве дипмиссии заявлен протест в связи с запретом Литвы на железнодорожную перевозку товаров через республику в Калининградскую область.КаскадЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаВаши новостиRuBaltic.RuИзвестияГазета.RuВечерняя МоскваРамблерKaliningradTodayRT на русскомПодробнее о событииАлиханов заявил о болезненных ответных мерах Литве на ограничение транзита в КалининградLenta.ru11:31Алиханов заявил о «разнообразных мерах» с «существенными последствиями» для стран ПрибалтикиНовый Калининград.Ru11:21Алиханов пригрозил ответом на запрет транзита в Калининград через ЛитвуBFM.ru18 июня в 13:44Алиханов заявил о последствиях для Прибалтики из-за ответных мер на запрет Литвой транзитаТК Звезда10:57Алиханов: ответные меры на ограничение Литвой транзита могут быть разнообразнымиRT на русском10:48Алиханов: экономики государств Прибалтики могут сильно пострадать от ответных мер РоссииРИА Новости11:43Алиханов пригрозил «существенными последствиями» экономикам стран Прибалтики из-за ограничения транзитаКоммерсантъ11:02Показать ещёОценить6Поделиться