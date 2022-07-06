Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил разрыв российско-норвежского договора о разграничении морских пространств, если Норвегия не будет выполнять его условия.
Помощник главы МВД генерал-лейтенант и бывший глава ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями, сообщили в московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).