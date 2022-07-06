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Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
РБК
Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.
Взгляд.ру
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.
РИА Новости
Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
РИА Новости

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