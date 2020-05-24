Политика

Газета.RuГазета.RuАлиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.
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с чего всё началось
В интервью немецкому изданию Bild
 он сказал, что географическое положение позволило бы сделать Калининград торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.
Аргументы и Факты05:09

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Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

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Экс-замгенсека ООН прокомментировал заявление советника Трампа о Калининграде

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Калининградский губернатор ответил на заявление США о «кинжале в сердце Европы»

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Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

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Игорь Коротченко: «Калининград - кинжал в сердце Европы» - очередной глупый выпад администрации США

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Алиханов прокомментировал оценку советник Трампа о роли Калининграда

РИА Новости10:13

Алиханов ответил на слова советника США о «кинжале в сердце Европы»

РБК05:08
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
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