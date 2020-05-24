с чего всё началось

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Шоу-бизнес Плющенко с семьёй станцевал под хит из 80-х Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей женой Яной Рудковской и сыном Александром станцевали под хит из 80-х годов. 4

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 771

Политика Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. 143

Общество Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе. 267

Шоу-бизнес Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад. 7

Общество Штаммы коронавируса из лаборатории Уханя не являются SARS-CoV-2 Сотрудники лаборатории в Ухане работают с тремя штаммами коронавирусов летучих мышей, но они не схожи с вызвавшим инфекцию Covid-19 инфекцию. 1

Футбол Канчельскис: Руководство «Локомотива» - проходимцы Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис разочарован решением руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером Юрием Сёминым.

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 20

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7