с чего всё началось

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.

Фигурное катание Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.

Шоу-бизнес Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье. 1

Политика Савченко назвала виновников революций на Украине Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" на Украине не происходили с подачи РФ, об этом в интервью телеканалу "НТВ" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. 4

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 228

Происшествия Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники. 1,9K

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Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Футбол Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». 1

Общество Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. 365

Общество Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". 727

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 83