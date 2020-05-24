Политика
Газета.RuАлиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.
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с чего всё началось
В интервью немецкому изданию Bild он сказал, что географическое положение позволило бы сделать Калининград торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.Аргументы и Факты05:09
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Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Наука
Советская скважина, которая перевернула представления о Земле
Сайт интересных новостей 13:56
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Симоньян связала вспышку коронавируса в Дагестане с соцсетями
Московский Комсомолец 13:19
Шоу-бизнес
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть
Нежные снимки беременной дочери Веры Глаголевой утекли в Сеть Анастасия Шубская и Александр Овечкин вновь ждут пополнения в семье.
Экспресс газета 10:32
Политика
Савченко назвала виновников революций на Украине
Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" на Украине не происходили с подачи РФ, об этом в интервью телеканалу "НТВ" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
ПолитРоссия 13:19
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Происшествия
Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма
Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники.
Радио 1 вчера в 08:40
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Футбол
Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Общество
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 11:55
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Гаджеты
AMD готовится выпустить на рынок 8-ядерные CPU Ryzen 7 3850X и 3750X
AMD решила добавить в линейку своих продуктов два новых 8-ядерных решения, которые получат индексы 3750Х и 3850Х и будут относиться к серии Ryzen 7. Их основной задачей, как можно догадаться, станет перехват внимания пользователей, заинтересовавшихся моделями 10700K и 10900K от Intel.
Faktom 05:46