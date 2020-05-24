Политика

Газета.RuГазета.RuАлиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.
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с чего всё началось
В интервью немецкому изданию Bild
 он сказал, что географическое положение позволило бы сделать Калининград торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.
Аргументы и Факты05:09

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Экс-замгенсека ООН прокомментировал заявление советника Трампа о Калининграде

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В России ответили на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

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Алиханов ответил на слова советника США о «кинжале в сердце Европы»

РБК05:08

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

РЕН ТВ07:40

Игорь Коротченко: «Калининград - кинжал в сердце Европы» - очередной глупый выпад администрации США

Каскад05:55

Калининградский губернатор ответил на заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Коммерсантъ05:58

Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

ТАСС07:47
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

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США заявили о переносе саммита G7

США переносят саммит G7 на конец июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника американского президента Дональда Трампа.
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Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
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Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
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В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
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МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

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В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»

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