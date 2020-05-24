с чего всё началось

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы». О'Брайен в интервью Bild ранее заявил, что Калининград является «кинжалом в сердце Европы».

Футбол Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле» Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.

Общество Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов. 5

Происшествия 19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ. 50

Армия и оружие В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР. 62

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.

Общество В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 2

Здоровье Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о том, что вакцина от коронавируса создаётся для того, чтобы чипировать людей. 14

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 496

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 43

Футбол «Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Здоровье В Петербурге пояснили резкий скачок погибших от коронавируса 20 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. 49

Авто В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле. 39

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 9

Биатлон Касперович: лучше бы Драчев облил меня помоями, чем назвал туристом В Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру и поговорил с Сашей, они нашли хорошие слова.