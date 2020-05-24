Политика

RT на русскомRT на русскомАлиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы». О'Брайен в интервью Bild ранее заявил, что Калининград является «кинжалом в сердце Европы».
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с чего всё началось
В интервью немецкому изданию Bild
 он сказал, что географическое положение позволило бы сделать Калининград торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.
Аргументы и Факты05:09

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Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

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Игорь Коротченко: «Калининград - кинжал в сердце Европы» - очередной глупый выпад администрации США

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Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде

РИА Новости06:05

Алиханов ответил на заявление советника Трампа о «кинжале в сердце Европы»

Клопс07:09

Алиханов ответил на слова советника США о «кинжале в сердце Европы»

РБК05:08
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
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