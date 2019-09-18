Экономика

Калининград.RuКалининград.RuАлиханов решил увеличить оклады чиновников

В регионе планируют увеличить оклады чиновников. Соответствующий законопроект, инициатором которого является губернатор Антон Алиханов, опубликован на официальном сайте областной Думы.
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Алиханов предложил повысить ему оклад

Новый Калининград.Ruвчера в 09:26

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В региональном правительстве объяснили рост зарплат чиновников

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Калининградскому губернатору и чиновникам увеличат должностные оклады

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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Letnews.ru 16 сентября в 04:56
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В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
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Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
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Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.
URA.Ru вчера в 13:42
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета 17 сентября в 11:20
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Авто

Для Японии презентовали новую Toyota Corolla

Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 17 сентября в 04:55
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС вчера в 04:38
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Кино

Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»

В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
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Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 17 сентября в 04:11
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
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Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках

ТВК вчера в 23:32
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Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости вчера в 02:29
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Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца

21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.
Пятый канал вчера в 07:31
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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
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Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Автоновости дня 17 сентября в 05:06
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В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала

АиФ Волгоград вчера в 06:22
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. С 6 октября 2016 года по 28 сентября 2017 года временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области.
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