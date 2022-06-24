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Алиханов сообщил о готовности Евросоюза отменить препятствия для транзита в Калининград

Появилась информация, что Европейский союз (ЕС) готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов в Калининградскую область и снять введенную из-за санкций блокаду.
Lenta.ru
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Газета.Ru
Алиханов ранее сообщил, что власти Калининградской области рассчитывают на дипломатическое решение проблемы с грузовым транзитом.
Клопс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва настроена решительно в ситуации с блокадой Калининграда.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Алиханов: Появилась информация, что европейцы не будут препятствовать калининградскому транзиту
Клопс10:31
Алиханов заявил о появлении сообщений о том, что ЕС не будет мешать транзиту в Калининград
ТАСС10:46
Алиханов сообщил о готовности Евросоюза отменить препятствия для транзита в Калининград
Lenta.ru10:32
Алиханов: появились сообщения, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
RT на русском10:49
Алиханов: Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининградскую область
Московский Комсомолец Калининград10:16
Алиханов: «Появились сообщения, что ЕС учтет обязательства по Калининградскому транзиту»
Каскад10:16
Алиханов: появились сообщения, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград
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