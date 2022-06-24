Благодаря технологии Viritech Graph-Pro, в которой используются легкие композиты и система смол на основе графена, водородные баки являются конструктивным компонентом монокока из углеродного волокна, одновременно снижая вес.
Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).