В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
Мировой судья московского района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.