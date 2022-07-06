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Алиханов: у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию

У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
REGNUM
Как отметил Алиханов, «сетевое хозяйство» никто не демонтирует ни с российской, ни с литовской стороны.
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В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
РИА Новости
Власти Калининградской области передали в федеральный центр проект ответных мер на блокаду российского региона со стороны Литвы.
ИА Красная Весна

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Алиханов заявил о возможности Литвы покупать российскую электроэнергию
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