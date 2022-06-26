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Алиханов указал на наличие в ЕС числа бюрократов выше кошмаров Кафки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в воскресенье, 26 июня, указал на наличие в Еврокомиссии большего числа бюрократов, чем даже в кошмарах немецкоязычного писателя Франца Кафки.
Известия
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
Президент Литвы Гитанас Науседа днём ранее, 25 июня, выступил против изменений в вопросе ограничения транзита ряда товаров в Калининградскую область.
Русский Запад
Алиханов отметил, что "остаются еще разные Науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению".
ТАСС

Подробнее о событии

Алиханов указал на наличие в ЕС числа бюрократов выше кошмаров Кафки
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