Экономика
Новый Калининград.RuАлиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам
В областную Думу внесен законопроект об увеличении денежного содержания чиновников областного правительства и регионального парламента. Инициатором выступил губернатор Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Автоспорт
Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»
Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Наука
IBM обновила самый мощный коммерческий квантовый компьютер
Компания IBM обновила свою коммерческую квантовую вычислительную систему, увеличив её производительность в два раза.
Вести.Хайтек вчера в 13:32
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Происшествия
Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными
Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Pravda.Ru 05:02
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Политика
Песков прокомментировал обращение Звягинцева в поддержку Устинова
Кремль не может вмешиваться в ситуацию с осуждённым за применение насилия к бойцу ОМОНа актёром Павлом Устиновым.
RT на русском 06:08
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Армия и оружие
Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму
В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.
ТК Звезда 06:58