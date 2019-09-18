Экономика

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuАлиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам

В областную Думу внесен законопроект об увеличении денежного содержания чиновников областного правительства и регионального парламента. Инициатором выступил губернатор Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.
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Оклад губернатора Калининградской области может увеличиться

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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. С 6 октября 2016 года по 28 сентября 2017 года временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области.
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