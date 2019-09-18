Экономика
Новый Калининград.RuАлиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам
В областную Думу внесен законопроект об увеличении денежного содержания чиновников областного правительства и регионального парламента. Инициатором выступил губернатор Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.
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Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Sportbox.RU вчера в 16:53
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Политика
Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы
Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Происшествия
Омичка во время селфи с пистолетом выстрелила себе в голову
Город55.ру вчера в 01:56
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Авто
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport.
110km.ru вчера в 09:54
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Общество
Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
Таиланд в течение ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев, так называемые "белые карточки" или "Формы ТМ6", сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.
РИА Новости вчера в 23:19
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:15
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM вчера в 09:28
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
Газета.Ru вчера в 12:44
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
Интерфакс вчера в 05:02
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Общество
Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов
Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.
Российская газета 01:00
Происшествия
Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море
Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 17 сентября в 04:55
Гаджеты
Анонс GeForce GTX 1650 Ti состоится через месяц
Как ожидается, новая графическая карта GeForce GTX 1650 Ti, которая нужна NVIDIA для того, чтобы закрыть ценовой разрыв между GTX 1650 и GTX 1660, будет представлена 22 октября.
3DNews вчера в 17:10
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
Глава УрФЮИ угодил в список худших ректоров
Ректор Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислав Назаров попал в список руководителей вузов с недоброкачественными диссертациями по юридическим наукам.
Уралинформбюро 00:57
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36