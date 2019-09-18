Общество
Новый Калининград.RuАлиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам
В областную Думу внесен законопроект об увеличении денежного содержания чиновников областного правительства и регионального парламента. Инициатором выступил губернатор Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Происшествия
Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве
Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве.
Москва 24 03:45
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 16 сентября в 03:52
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 16 сентября в 15:32
Общество
Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона
Комсомольская правда 08:06
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.
РБК 19:40
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro вчера в 04:20
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили водить общественный транспорт
В Приморском крае введен запрет на труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, в сфере транспорта.
Российская газета вчера в 22:46
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Здоровье
Опрос: более 80% россиян сталкивались с неэффективностью лекарств
Более 80% россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарственных препаратов.
ТАСС вчера в 22:05
Энергетика
Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн.
Коммерсантъ 18:36
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Единоборства
На ЧМ по боксу россиянин победил вопреки решению судей
Российская газета 16:43
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Общество
Продолжительность жизни в России за 120 лет увеличилась в 2,5 раза - Росстат
Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет, сообщает Росстат.
ПРАЙМ 20:25
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Культура
На Камчатке отменили фестиваль «Территория»
«Совершенно секретно»: Министерство культуры Камчатского края за три дня до начала фестиваль-школы «Территория» отменило мероприятие.
Совершенно секретно 03:16
Кино
Железный человек воскреснет в фильме «Черная вдова»
Что стало причиной для ссоры Черной вдовы и Железным человеком, узнаем уже во время просмотра фильма.
ГЛАС.RU 16 сентября в 02:49
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50