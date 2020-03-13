Губернатор Антон Алиханов запретил всем чиновникам, депутатам и их помощникам, сотрудникам местных администраций поездки за рубеж из-за коронавируса. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании правительства области в пятницу, 13 марта.

Политика Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.

Общество В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Общество Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Политика Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников работать из дома Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.