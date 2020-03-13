Общество
Калининград.RuАлиханов запретил чиновникам ездить за границу из-за коронавируса
Губернатор Антон Алиханов запретил всем чиновникам, депутатам и их помощникам, сотрудникам местных администраций поездки за рубеж из-за коронавируса. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании правительства области в пятницу, 13 марта.
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Губернатор: аптечные сети в регионе «не балуются в повышении цен», но есть перекупщики
Новый Калининград.Ru07:09
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Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Происшествия
В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом
Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Происшествия
В Екатеринбурге сел «заминированный» борт из Петербурга
Неизвестные "заминировали" пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в настоящее время он совершил посадку в аэропорту Кольцово.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Общество
В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса
В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ
Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Шоу-бизнес
Адвокат оценил, что может получить Самойлова после развода с Джиганом
Спорт
Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА
Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
Армия и оружие
Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба
Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством
Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Общество
В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.