Общество

Калининград.RuКалининград.RuАлиханов запретил чиновникам ездить за границу из-за коронавируса

Губернатор Антон Алиханов запретил всем чиновникам, депутатам и их помощникам, сотрудникам местных администраций поездки за рубеж из-за коронавируса. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании правительства области в пятницу, 13 марта.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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