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Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Благодаря рекомендациям Еврокомиссии более 80% ограничений по транзиту в Калининград были сняты, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».В источнике

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Алиханов заявил, что решение ЕК о транзите в Калининград сняло 80% ограничений
ТАСС06:05
Губернатор Алиханов: рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград
RT на русском05:37
Губернатор Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту грузов в Калининград
Lenta.ru05:14
Алиханов: Рекомендации Еврокомиссии снизили ограничения по транзиту в Калининград на 80%
Калининград.Ru05:27
Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзиту
Клопс05:16
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Известия05:35
Алиханов назвал решение ЕС по транзиту в Калининград первым шагом в решении вопроса
РИА Новостивчера в 15:10

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