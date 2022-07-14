Благодаря рекомендациям Еврокомиссии более 80% ограничений по транзиту в Калининград были сняты, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

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