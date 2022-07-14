РБКАлиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в КалининградБлагодаря рекомендациям Еврокомиссии более 80% ограничений по транзиту в Калининград были сняты, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».В источникеРБКРБКРБК КалининградРЕН ТВPravda.RuРусский ЗападИзвестияФАНАбзацНИА СамараПрофильПятый каналВести КалининградКаскадREGNUMLife.ruЭкономика сегодняRuBaltic.RuГазета.RuВечерняя МоскваRuposters.ruАБНЯнтарный КрайПодробнее о событииАлиханов заявил, что решение ЕК о транзите в Калининград сняло 80% ограниченийТАСС06:05Губернатор Алиханов: рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзиту в КалининградRT на русском05:37Губернатор Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту грузов в КалининградLenta.ru05:14Алиханов: Рекомендации Еврокомиссии снизили ограничения по транзиту в Калининград на 80%Калининград.Ru05:27Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзитуКлопс05:16Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в КалининградИзвестия05:35Алиханов назвал решение ЕС по транзиту в Калининград первым шагом в решении вопросаРИА Новостивчера в 15:10Показать ещёОценитьПоделиться