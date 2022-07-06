В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что дипломатическая этика предполагает, что «слив» записей переговоров высокопоставленных лиц недопустим, поэтому Москва идет на такие публикации только в крайних случаях.
Речь идет о помощнике министра внутренних дел РФ Сергее Умнове, начальнике УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексее Семенове и бывшем заместителе начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иване Абакумове.