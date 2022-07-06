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Алиханов заявил о возможности Литвы покупать российскую электроэнергию

Власти Литвы все еще обладают технической возможностью покупать российскую электроэнергию, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
ФАН
Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня.
Известия
В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
РИА Новости
В конце мая власти Литвы полностью отказались от импорта российской электроэнергии.
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