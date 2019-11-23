Фигурное катание

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАлина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро. Победу одержала другая российская спортсменка 16-летняя Алена Косторная. Чемпионка возглавила турнирную таблицу с 240,002 балла в активе.У Загитовой 217,994 балла.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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