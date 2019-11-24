Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро. Победу одержала другая российская спортсменка 16-летняя Алена Косторная. Чемпионка возглавила турнирную таблицу с 240,002 балла в активе.У Загитовой 217,994 балла.

Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

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