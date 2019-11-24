Фигурное катание
Вечерняя МоскваАлина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро. Победу одержала другая российская спортсменка 16-летняя Алена Косторная. Чемпионка возглавила турнирную таблицу с 240,002 балла в активе.У Загитовой 217,994 балла.
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«Загитова крадет сердца!» ISU — о произвольной программе олимпийской чемпионки на «Гран-при» Японии
Спорт-Экспрессвчера в 12:41
Российские фигуристы стали вторыми в короткой программе Гран-при в Японии
Говорит Москва22 ноября в 00:27
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