Фигурное катание

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАлина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро. Победу одержала другая российская спортсменка 16-летняя Алена Косторная. Чемпионка возглавила турнирную таблицу с 240,002 балла в активе.У Загитовой 217,994 балла.
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