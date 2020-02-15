Шоу-бизнес
РИА НовостиАлиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
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У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск.
— Алиса Фрейндлих, актрисаТелеканал 360° 02:08
с чего всё началось
Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.Телепрограммавчера в 22:22
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«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства
Телепрограммавчера в 22:22
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