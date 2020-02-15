Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАлиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
Читать в источнике
Комментировать23
Алиса Фрейндлих
У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск.
— Алиса Фрейндлих, актрисаТелеканал 360° 02:08
с чего всё началось

«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.
Телепрограммавчера в 22:22

Подробнее о событии

Алиса Фрейндлих оценила размер своей пенсии

Lenta.ru02:05

Фрейндлих рассказала о «нормальной» пенсии

News.ruвчера в 23:42

«Вся пенсия идёт на книжку, а потом на отпуск»: Алиса Фрейндлих рассказала о получаемых выплатах

Царьград01:18

Алиса Фрейндлих сообщила, что довольна своей пенсией

Московский Комсомолец01:14

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

РИА Новости00:54

Актриса Фрейндлих объяснила, почему получает большую пенсию

URA.Ru02:01

«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Телепрограммавчера в 22:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Биатлон

Биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга

Известия 03:01
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости вчера в 14:53
Здоровье

От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни

Регион online вчера в 17:46
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
Футбол

Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский переехал в США

Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Москва 24 13 февраля в 05:00
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Автоспорт

«Альфа Таури», где выступает Квят, представила новый болид

Итальянская команда «Альфа Таури», где выступает российский пилот Даниил Квят, официально представила свой новый болид для участия в чемпионате мира 2020.
LiveResult.Ru 01:46
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Армия и оружие

Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой

Rusvesna.su вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Общество

В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Российская газета 02:04
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Здоровье

Тюменские онкологи рассказали родителям о симптомах рака у детей

Тюменские врачи-онкологи рекомендуют проходить профилактические осмотры хотя бы раз в год.
NashGorod.ru вчера в 23:50
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Политика

Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»

Интерфакс вчера в 18:23
Футбол

Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Тульская служба новостей 00:59
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Политика

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.
РИА Новости вчера в 22:34
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Летидор 13 февраля в 10:43
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
РБК 13 февраля в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алиса Фрейндлих
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, Государственной премии Российской Федерации, премии Правительства России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное