Шоу-бизнес

Мой БрянскМой БрянскАлиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Алиса Фрейндлих
У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск.
— Алиса Фрейндлих, актрисаТелеканал 360° 02:08
с чего всё началось

«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.
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Советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, Государственной премии Российской Федерации, премии Правительства России.
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