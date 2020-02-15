Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.

с чего всё началось

У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии, пишут «Известия». Фрейндлих отметила, что пенсия у неё «нормальная», так как она блокадница и поч1тный гражданин.

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

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