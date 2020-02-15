Шоу-бизнес

Петербургский дневникПетербургский дневникАлиса Фрейндлих рассказала о своей пенсии

Алиса Фрейндлих напомнила, что является блокадницей, а также Почетным гражданином Санкт-Петербурга, что дает ей возможность получать от государства «нормальную пенсию». По словам артистки БДТ им. Товстоногова, деньги она кладет на книжку, а также откладывает на отпуск.
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Алиса Фрейндлих
У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск.
— Алиса Фрейндлих, актрисаТелеканал 360° 02:08
с чего всё началось

«Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск»: Фрейндлих рассказала о пособии от государства

Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства. Правда, сумму она называть не стала. Сейчас звезде картин «Служебный роман» и «Жестокий романс» 85 лет.
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Алиса Фрейндлих
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, Государственной премии Российской Федерации, премии Правительства России.
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