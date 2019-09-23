Футбол

Нева СпортНева СпортАлисон стал лучшим вратарем года по версии ФИФА

Алисон Бекер, защищающий ворота «Ливерпуля» и сборной Бразилии, признан лучшим голкипером года по версии ФИФА. Бразильский вратарь получил награду на торжественной церемонии в Милане.
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Алиссон — лучший вратарь года по версии ФИФА

Sport24.ruвчера в 15:36

Алиссон — лучший вратарь года по версии ФИФА

Sportbox.RUвчера в 15:40

Алисон — лучший голкипер года по версии ФИФА

Чемпионатвчера в 15:38

Алиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА

РИА Новостивчера в 15:41

Алиссон — вратарь года ФИФА

Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Алиссон – лучший вратарь сезона-2018/19 по версии ФИФА

Sports.ruвчера в 15:35

Определена символическая сборная года по версии ФИФА

Газета.Ruвчера в 15:54
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Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
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Продюсер Джоэл Мендел скончался в возрасте 54 лет.
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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

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Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
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Власти хотят сократить план строительства трассы Москва — Казань

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В Чеченской республике 23 сентября проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия со дня создания Объединенной группы войск на Северном Кавказе, проходящих.
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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

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Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

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