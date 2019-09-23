Футбол
Нева СпортАлисон стал лучшим вратарем года по версии ФИФА
Алисон Бекер, защищающий ворота «Ливерпуля» и сборной Бразилии, признан лучшим голкипером года по версии ФИФА. Бразильский вратарь получил награду на торжественной церемонии в Милане.
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Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Капитал страны 03:18
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Происшествия
Похищенных у берегов Камеруна моряков освободили
Инфорос вчера в 06:57
Наука
Российские разработчики выиграли конкурс Google
Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.
Индикатор 13:27
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Политика
Премьер Пакистана назвал «самую большую ошибку» страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
РИА Новости 13:26
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Авто
Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Политика
Трамп поддержал предложение Джонсона по новой сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп разделяет мнение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выработки нового соглашения по ядерной программе Ирана.
REGNUM 14:56
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Здоровье
Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»
Вечерняя Москва 15:06
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50