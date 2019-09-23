Алисон Бекер, защищающий ворота «Ливерпуля» и сборной Бразилии, признан лучшим голкипером года по версии ФИФА. Бразильский вратарь получил награду на торжественной церемонии в Милане.

Алисон стал лучшим вратарем года по версии ФИФА

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