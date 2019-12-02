Футбол
Vprognoze.ruАлиссон стал обладателем первого в мире трофея имени Льва Яшина
Награда вручалась по версии известного издания France Football.Так, лучшим вратарем мира в 2019 году был признан голкипер национальной команды Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон Беккер.27-летний голкипер в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов сезона 2018\19, обыграл в финальном матче «Тоттенхэм».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:41, Ашберн
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Гаджеты
Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
Футбол
Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Наука
Создано облегчающее прохождение камней в почках лечение
Исследователи из Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля разработали метод терапии, который может сделать процесс прохождения камней из почек быстрым и менее болезненным.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Экономика
Цены на элитное жилье в Москве достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квартир в элитных и премиальных новостройках Москвы в ноябре превысила 1 млн руб. за 1 кв. м — это самое высокое значение с 2015 года (1,1 млн руб./кв. м), подсчитали аналитики компании «Метриум».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Наука
Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным
Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Спорт
Россия обыграла Аргентину на женском чемпионате мира по гандболу
Сборная России по гандболу одержала победу над Аргентиной в рамках группового этапа чемпионата мира среди женских команд.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Армия и оружие
Опубликовано фото российского боевого робота в Сирии
В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Здоровье
В Башкирии уменьшилась смертность от онкологии
Как подчеркнул Радий Хабиров, снижение смертности - это очень значимо, проделана большая работа.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Наука
Грели перья. Отпечатки динозавра впервые найдены около Южного полюса
01.12.2019 Десять очень хорошо сохранившихся отпечатков перьев, обнаруженные палеонтологами в Австралии, являют собой первое убедительное доказательство того, что динозавры жили в полярных широтах.
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» в игре против «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» принимал на «Ванда Метрополитано» каталонскую «Барселону». Игра прошла в рамках 15-го тура испанской Примеры.