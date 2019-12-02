Футбол
Sports.ruАлиссон первым получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер мира
Алиссон из «Ливерпуля» назван лучшим вратарем мира по версии журнала France Football. 27-летний бразилец первым получил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy). Алиссон в минувшем сезоне выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а летом с Бразилией стал победителем Кубка Америки.
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Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Политика
Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Футбол
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии
ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Технологии
Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
Футбол
Месси получил шестой «Золотой мяч»
Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил Юлии Проскуряковой гардеробную
Проскурякова с гордостью сообщила, что супруг подарил ей поистине дорогой подарок, о котором мечтает наверняка каждая женщина.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Биатлон
Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Политика
Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза
В ходе переговоров Лукашенко заявил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза.
Авто
С 1 января для водителей появятся новые штрафы в России
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Общество
Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству
Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Космос
SpaceX отправит в среду миссию CRS-19 к МКС
Поставщик коммерческих грузов для НАСА компания SpaceX планирует осуществить запуск своей 19-й миссии по пополнению запасов на Международной космической станции в 20:51 по московскому времени в среду, 4 декабря.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Экономика
Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
Культура
Участники форума добровольцев спроектируют форум «Россия – страна возможностей»
Участники Международного форума добровольцев, который проходит в эти дни в Сочи, предложат свои идеи проведения форума президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Шоу-бизнес
55-летняя Таисия Повалий стала бабушкой
Украинская певица Таисия Повалий сообщила, что у ее 36-летего сына Дениса родился сын. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой.
Общество