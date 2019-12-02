Алиссон из «Ливерпуля» назван лучшим вратарем мира по версии журнала France Football. 27-летний бразилец первым получил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy). Алиссон в минувшем сезоне выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а летом с Бразилией стал победителем Кубка Америки.

Алиссон первым получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер мира

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