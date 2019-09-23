Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАлиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА

Футболист сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алиссон получил награду лучшему вратарю года по версии ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА проходит в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".
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Алиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА

РИА Новостивчера в 15:41

Назван лучший вратарь года

Газета.Ruвчера в 15:35

Алисон — лучший голкипер года по версии ФИФА

Чемпионатвчера в 15:38

Алиссон — лучший вратарь года по версии ФИФА

Sport24.ruвчера в 15:36

Алиссон — вратарь года ФИФА

Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Алиссон – лучший вратарь сезона-2018/19 по версии ФИФА

Sports.ruвчера в 15:35

Алиссон — лучший вратарь года по версии ФИФА

Sportbox.RUвчера в 15:40
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