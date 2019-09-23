Футбол
РИА НовостиАлиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА
Футболист сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алиссон получил награду лучшему вратарю года по версии ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА проходит в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".
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Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
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В России прооперируют американскую девочку с «маской Бэтмена»
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Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
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Армия и оружие
В ЦВО отметили эффективность пробного батальона из ТОС-1А «Солнцепек»
Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
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В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».
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Восьмой сезон «Игры престолов» получил награду в номинации «Лучший драматический сериал».
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Коршков оформил дубль за «Торонто» в победном матче с «Монреалем»
Гости победили во встрече со счетом 3:0. Главным героем матча стал нападающий Егор Коршков, оформивший дубль.
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Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
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Уход пилотов из ВКС остановят бесплатным проездом до санатория
Летный состав ВКС снова обеспечат правом на бесплатный проезд в ведомственные санатории и места отдыха во время отпуска.
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Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
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Коммерсантъ 02:43
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В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
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Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
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В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Среди задержанных было 47 детей, по данным детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.
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Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
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Авто
Опубликовали информацию о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
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