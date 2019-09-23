Футболист сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алиссон получил награду лучшему вратарю года по версии ФИФА. Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА проходит в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".

Алиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА

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