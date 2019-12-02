Награда вручалась по версии известного издания France Football.Так, лучшим вратарем мира в 2019 году был признан голкипер национальной команды Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон Беккер.27-летний голкипер в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов сезона 2018\19, обыграл в финальном матче «Тоттенхэм».

Алиссон стал обладателем первого в мире трофея имени Льва Яшина

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