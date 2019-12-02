Футбол
LiveResult.RuАлиссон стал обладателем трофея имени Льва Яшина
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон стал обладателем первого трофея имени Льва Яшина. Данная награда теперь вручается лучшему голкиперу сезона на церемонии вручения «Золотого мяча». Лев Яшин является единственным голкипером в истории, который выигрывал «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Технологии
Статистика Linux-Hardware.org за 5 лет: Ubuntu — самый популярный дистрибутив
Самым популярным графическим окружением является GNOME, а дисплейным менеджером — X11.
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали
Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Шоу-бизнес
«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной
3 декабря Нина Дорошина могла бы отпраздновать 85-летие.
Футбол
Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020
В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Наука
В Якутии нашли останки самых северных динозавров
Останки зауропод палеонтологи из России и Германии нашли в Якутии в местности Тээтэ (62 градуса северной широты).
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Экономика
Эксперт дал прогноз нового повышения пенсионного возраста в России
Стоит напомнить, что пенсионная реформа стартовала в 2019 году с повышения возраста выхода на заслуженный отдых.
Футбол
Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян показал блестящий прогресс в изучении итальянского языка в интервью после матча 14-го тура Серии А с "Вероной" (3:1), в котором он отметился голом.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Космос
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Общество
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Политика
Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам
Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.