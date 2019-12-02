Футбол
LiveResult.RuАлиссон стал обладателем трофея имени Льва Яшина
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон стал обладателем первого трофея имени Льва Яшина. Данная награда теперь вручается лучшему голкиперу сезона на церемонии вручения «Золотого мяча». Лев Яшин является единственным голкипером в истории, который выигрывал «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.
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Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Политика
Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины
Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Здоровье
Говорин рассказал о двойном вреде электронных сигарет
Электронные сигареты наносят двойной вред организму человека — поставляют никотин и оказывают дополнительное патогенное влияние за счёт ароматизаторов, заявил депутат Госдумы Николай Говорин.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Авто
ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже
В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Наука
Решена главная загадка Солнца
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.